"Лос Анджелис Доджърс" запази титлата в бейзбола

"Лос Анжелис Доджърс" спечелиха титлата по бейзбол на професионалната лига на САЩ и Канада. В решителния седми мач от финала те победиха с 5:4 като гост на "Торонто Блу Джейс" с 5:4. Мачът бе изключително драматичен, като трябваха две допълнителни части за определяне на победителя.

"Лос Анджелис" изравни в последната редовна част след хоумрън на Мигел Рохас. Домакините изпуснаха преднина от 3:0 и 4:2 в мача. И след това в 11-ата част хоумрън направи и Уил Смит.

За най-добър играч във финалната серия бе определен японският пичър на "Доджърс" Йошинобу Ямамато, който записа 3 победи от 4-те за отбора си в серията.

"Доджърс" стаха първия отбор, който запази титлата си от "Ню Йорк Янкис" с трите си поредни в периода 1998 - 2000 година.

Така "Доджърс" са вече 9-кратни шампиони, което ги изведе на третото място във вечната ранглиста, като се броят и титлите, които тимът има и когато бе в Бруклин. По толкова имат "Филаделфия/Канзас Сити/Оуклънд/Лас Вегас Атлетикс" и "Бостън Американс/Ред Сокс". 27 титли има "Ню Йорк Янкис", а 11 - "Сейнт Луис Кардиналс".

Това бе първият сезон в историята, който стартира и завърши извън САЩ. Първият мач бе в Токио (Япония), а последният - в Торонто (Канада).