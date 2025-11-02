ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Победа за национал в Германия

Мони Николов шашардиса дори съотборниците си (Видео)

Колеги поздравяват Мони Николов след вълшебното му изпълнение. Снимка: сайт на "Локомотив"

Българското явление от световен ранг във волейбола - Мони Николов, шашардиса с поредно магично изпълнение дори съотборниците си в руския "Локомотив" (Новисибирск).

Разпределителят, който на 24 ноември ще навърши 19 години, го направи при домакинската победа с 3:0 над "Газпром-Югра" (Сургут).

Посрещната топка се извиси и започна да пада в района на мрежата.

Мони явно добре преценил нейната траектория, скочи все едно ще отиграе, но после смъкна ръцете и топката падна в полето на гостите за точка в полза на "железничарите".

Някои от съотборниците на Николов се хванаха за главите, а усмивката на треньора на "Локомотив" Пламен Константинов бе красноречива.

Воденият от него тим е с пълен актив от 4 победи и само 1 загубен гейм.

Мони пристигна в Сибир от Калифорния, където миналия сезон стана шампион и №1 в колежанското първенство на САЩ с екипа на "Лонг Бийч".

