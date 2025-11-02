Треньорът на "Левски": Не е достатъчно да играем просто добре, за да победим "Мурса"

Шампионът "Левски" записа първия си успех през новия сезон във волейболното първенство при мъжете след домакинско 3:0 над "Пирин" (Разлог) с 3:0 в среща от втория кръг.

След двубоя старши треньорът на "сините" Николай Желязков направи следния коментар:

"Този мач не може да бъде сравняван с мача срещу "Нефтохимик" (загуба с 0:3). Той беше след Суперкупата и донякъде е оправдано да има спад. Момчетата излязоха мобилизирани, с желание да спечелят срещата. Мартин Татаров игра добре (братът на национала Георги Татаров направи дебют за мъжкия тим на "Левски", 2 седмици след като навърши 17 г.).

Опитните играха стегнато. Играхме добре, с изключение на третия гейм, в който допуснахме серия от добър начален удар на Костадин Козелов. Имаше няколко ситуации, които можеше да отиграем по-правилно, но двубоят беше добър за нас от началото до края. Всички се представиха добре на фона на трудностите, които имаме."

Желязков коментира и предстоящото във вторник гостуване в Хърватия за мач от квалификациите за Шампионската лига:

"Мурса" е добър отбор. За да ги победим, трябва да играем подобаващо. Няма да стигне да играем просто добре. В нашите възможности е, надявам се да успеем. Има още три дни дотогава, ще видим Гордан Люцканов в какво състояние ще бъде, дали ще можем да го използваме, или не."