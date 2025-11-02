Разочарованията Рилдо и Фабиен пак аут от групата на "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на „Левски" Хулио Веласкес за мача от 14-ия кръг на Първа лига срещу „Арда". Двубоят на стадион „Арена Арда" в Кърджали е днес от 15,15 часа.

В разширения състав отново не са разоравалите и при 3:0 над "Хебър" за купата Рилдо и Карл Фабиен.

Ето и цялата група на „сините": Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мазир Сула, Марин Петков, Евертон Бала, Фабио Лима, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.