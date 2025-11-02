"Ботев" призова БФС да подходи безпристрастно към скандала в Пловдив

От ръководството на "Ботев" (Пловдив) отново излязоха с официално становище след прекратеното градско дерби с "Локомотив", в което вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе ударен с бутилка в главата от агитката на "черно-белите".

От управата на "жълто-черните" използваха профила на клуба в социалната мрежа Фейсбук, за да цитират чл.24 (9) от Наредбата за първенствата и турнирите по футбол в системата на Българския футболен съюз, която гласи: "когато футболната среща е започнала и след това същата бъде прекратена по причина на единия отбор или на негови привърженици, се присъжда служебна загуба при резултат, който се определя както следва: три гола се прибавят към актива на головете, отбелязани от изрядния отбор до прекратяването на срещата, а отбелязаните голове от неизрядния отбор се зануляват. Неизрядната страна няма право да обжалва наказанието по тази алинея."

"Наредбата за първенствата и турнирите на БФС ясно показва какво трябва да е решението след инцидента с феновете на "Локомотив", които удариха Даниел Наумов с бутилка в главата.

Настояваме БФС да подходи безпристрастно и категорично да се разграничи от подобни действия на привържениците по родните стадиони", написаха от "Ботев".