Национал с победа 5:3 в Португалия

Българският национален защитник Атанас Чернев игра цял мач за "Ещрела" (Амадора) при зрелищната победа с 5:3 като гост на "Каса Пиа" в двубой от 10-ия кръг на португалския елит.

Бившият футболист на пловдивския "Ботев", който дебютира за държавния ни тим при 1:6 от Турция, също имаше шанс да вкара но пропусна.

С този успех "Ещрела" събра 10 точки и се измъкна от зоната на изпадащите, заемайки 13-ото място от 18 отбора.

"Каса Пиа", за който през миналия сезон рита националът Андриан Краев, е 16-и.