Мусиала пред завръщане в края на годината след зверската контузия

Джамал Мусиала може да се завърне в игра за "Байерн" преди края на календарната година. Той е извън терените от месец юли, когато получи зверска фрактура в крака по време на световното клубно първенство в САЩ при сблъсък с вратаря на ПСЖ Джанлуиджи Донарума.

Мусиала вече поднови тренировки и баварците очакват скоро неговото завръщане, разкри членът на борда на директорите Макс Еберл.

"Вярваме, че той може да се завърне в първия отбор по някое време през месец декември. Очакванията ни са да записва по няколко минути в последните мачове от годината и да бъде в 100-процентова кондиция през януари", заяви Еберл.