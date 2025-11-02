ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КНСБ иска измерител на доходите да не е средната з...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21632260 www.24chasa.bg

В Турция дадоха за пример "Гьозтепе" на Мъри Стоилов

2052
Станимир Стоилов Снимка: x.com/Goztepe

Президентът на турската федерация Ибрахим Хаджиосманоолу даде за пример как и с малък бюджет може да се направи силен отбор водения от Станимир Стоилов "Гьозтепе".

Под ръководството на Мъри миналия сезон тимът от Измир бе на крачка от участие в евротурнирите, а сега върви 4-и.

"Гьозтепе" трябва да бъде оценен. Не всичко става с пари. С бюджет от 9 млн. евро, постиженията са налице. Те купиха нападателите си за 2 млн. евро и ги продадоха за над 20 млн.", сподели Хаджиосманоолу., цитиран от haberturk.

През лятото "Гьозтепе" продаде Ромуло за 20 млн. евро на "РБ Лайпциг". Емерсон пък отиде в "Тулуза" за 3,5 млн. евро.

Станимир Стоилов Снимка: x.com/Goztepe

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета