В Турция дадоха за пример "Гьозтепе" на Мъри Стоилов

Президентът на турската федерация Ибрахим Хаджиосманоолу даде за пример как и с малък бюджет може да се направи силен отбор водения от Станимир Стоилов "Гьозтепе".

Под ръководството на Мъри миналия сезон тимът от Измир бе на крачка от участие в евротурнирите, а сега върви 4-и.

"Гьозтепе" трябва да бъде оценен. Не всичко става с пари. С бюджет от 9 млн. евро, постиженията са налице. Те купиха нападателите си за 2 млн. евро и ги продадоха за над 20 млн.", сподели Хаджиосманоолу., цитиран от haberturk.

През лятото "Гьозтепе" продаде Ромуло за 20 млн. евро на "РБ Лайпциг". Емерсон пък отиде в "Тулуза" за 3,5 млн. евро.