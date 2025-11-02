Свити сърца в ЦСКА преди вечното дерби, "червените" едва биха "Монтана"

Феновете на ЦСКА отново ще очакват със свито сърце вечното дерби, след като се оказа, че и Христо Янев не може да отлепи ютията от дъното.

"Червените" едва победиха с 3:1 "Монтана", като единствено гредата и Фьодор Лапоухов спасиха победата. Особено в 70-ата минута, когато вратарят изби в стълба голов удар на Борис Димитров.

Иначе ЦСКА откри още в 12-ата минута, след като избитата топка попадна в Бруно Жордао и той откри с красив удар. В 35-ата обаче Адриан Лапеня и Лумбард Делова отново се проявиха и между тях Филип Ежике изравни. В 42-ата минута съдията Мартин Велков не видя ритник в крака на Леандро Годой, но бе привикан от ВАР и даде дузпа. Годой направи 2:1.

И през второто полувреме по традиция всичко изчезна в играта на ЦСКА. Накрая дори трябваше да се пуска Теодор Иванов, за да се пази резултата срещу "Монтана" в София, което си е срам отвсякъде за отбор с претенциите на "червените".

В добавеното време съдията даде втора дузпа за ЦСКА и Соломон Джеймс бе изгонен за нарушението срещу Годой. И той фиксира крайното 3:1.