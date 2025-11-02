Победа и загуба за националите по хандбал в Сърбия

Победа и загуба записа мъжкият национален отбор по хандбал на България в двете проверки на сръбска земя. В първата контрола съставът ни отстъпи с резултат 29:31 (19:19) на третия в местната "Аркус лига – Дубочица 54".

След срещата старши треньорът на представителния ни тим Илиян Василев сподели: „На фона на подготовката, която направихме, се получи добър мач. В срещата взеха участие всички състезатели, като представянето им беше с променлив успех. Първите изводи са, че желание имаше, но нямаме необходимия синхрон и физическата подготовка не е на необходимото ниво".

Във втората проверка съставът ни се наложи с 37:35 над състава на "Враня 1093" – седми в сръбския елитен шампионат. На полувремето домакините водеха с 19:23. Играещият помощник треньор Светлин Димитров беше най-резултатен в срещата.

Състезателят на френския "Шартр" наниза 15 гола. 6 пъти се разписа Димитър Грозев, 4 попадения добави състезаващият се за германския "Шалке 04" Росен Колев. С по 3 гола завършиха Валентин Митев – играч на люксембургския "Берхем" и Тодор Калчев, по два пъти се разписаха Владислав Йоргов и Николай Начев, а по едно попадение добавиха Кирил Савов и Иван Енчев. Останалите момчета в състава бяха вратарите Николай Петров и Стефан Димитров, Иво Петков, Петко Петков, Даниел Иванов, Божидар Симеонов и Деян Малчев.

Проведеният в столицата едноседмичен лагер и двете проверки в Сърбия бяха част от подготовката за предстоящото участие в т.н. Promotion Round от квалификациите за Men's EHF EURO 2028. Съперник на тима ни в този етап от пресявките ще бъде отборът на Турция.

Ще се изиграят два мача на разменено гостуване, първият на 7 януари в Шумен, а реваншът на 11-ти януари в Турция.