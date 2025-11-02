Христо Янев: "Левски" се бори за титлата, имат много добър треньор

Треньорът на ЦСКА Христо Янев похвали вечния съперник "Левски" преди вечното дерби следващата събота. Неговият отбор записа четвърта поредна победа след 3:1 над "Монтана", но отново тя дойде по трудния начив.

"Позициите имат значение, "Левски" е в много добра форма - каза Янев. - В момента е отборът, който се бори за титлата. Разполага с много добър треньор, който вкарва своите идеи в отбора, но това са временни позиции. На терена всички сме равни."

За мача с "Монтана" Янев сподели:

„Доволни сме, че победихме. За нас беше много важно това да се случи. Второто полувреме опитахме като в първите 15 минути, но важното е, че победихме и то с добра разлика.

Единствено трябва да мислим за настоящия мач. Радвам се, че победихме и в трите мача тази седмица. Само преди месец бяхме на една загуба от това да сме последни. Не трябва много да размишляваме как побеждаваме, а да продължаваме по този начин.

Всеки един футболист е важен за мен и има място на терена. Моето желание е ясно – искам да им предам да играят със сърцата си и да показват най-доброто на терена. Трябва да останем смирени преди всеки мач."