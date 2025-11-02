ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Анатоли Нанков: Можеше да измъкнем нещо от ЦСКА

Анатоли Нанков Снимка: Георги Палейков

"Монтана" можеше да измъкне нещо от ЦСКА с повече майсторство и класа в завършващата фаза, заяви старши треньорът на отбора Анатоли Нанков след поражението с 1:3 в мач от 14-ия кръг на елита.

Тимът на бившия ас на "червените" няма победа в 6 поредни кръга и се намира на 13-о място в класирането от 16 отбора.

"Започнахме прекалено плахо и заиграхме по-добре след първия гол на ЦСКА. През второто полувреме можехме да реагираме по-добре, но не ни достигна майсторство и класа в завършващата фаза. Футболистите обаче се опитаха, стараха се и не мога да се оплача.

Излязохме да се надиграваме с ЦСКА, но ни трябва още малко самочувствие срещу такива съперници. Предстоят ни доста тежки мачове, започвайки със Славия. За нас всеки двубой е важен и се стараем да печелим три точки. Ще опитаме и дано се случи", заяви Нанков.

