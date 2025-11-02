Новият директор Вангел Вангелов: Задачата e да вдигна нивото на ЦСКА

Новият изпълнителен директор на ЦСКА Вангел Вангелов за първи път говори в тази си роля след победата над "Монтана" с 3:1.

„Изиграхме нелош мач, изпуснахме доста положения. Мисля, че ако продължаваме в този дух, ще имаме по-добри резултати. Разбира се, това е велик клуб. Тази отговорност е голяма. Докато съм тук, ще направя всичко, което мога ЦСКА да бъде на правилния път.

Аз съм тук да свърша работа. Надявам се всичко да е наред. Трябва да вдигна нивото на ЦСКА, но това е тема на дълъг разбор. Сега не е моментът. Ако искате, попитайте колегите за спортно-техническата част за мача. А за мен ще имаме време да поговорим по-дълго за плановете. Аз съм ги представил към собствениците.

Щом съм приел предложението, смятам, че мога да се справя", заяви Вангелов.