Преглед решава за участието на Зверев в годишните финали

Александър Зверев ще премине медицински прегледи заради последната контузия, но се надява, че ще може да играе на предстоящия финален турнир на АТП.

Номер 3 в световната ранглиста Зверев отпадна от турнира "Мастърс" в Париж с подут глезен в събота след загуба на полуфинала с 0:6, 1:6 срещу втория Яник Синер - най-тежката от повече от десетилетие, предава БТА.

Зверев каза пред Sky TV, че подуването е започнало през нощта след успеха в три сета над Даниил Медведев в петък. Той не е успял да окаже голяма съпротива на Синер и болкоуспокояващите, които в крайна сметка е поискал, вероятно са започнали да действат след края на мача, който продължи след 62 минути.

"Не можех да се движа на 100 процента", каза той.

"Ще летя до Мюнхен, вероятно при лекаря, който оперира глезена ми", добави той, визирайки тежката контузия, получена на Откритото първенство на Франция през 2022 година, която го отстрани от игра за половин година.

"Ще видя заедно с него какво е и дали можем да направим нещо по въпроса. Вероятно можем да инжектираме нещо и в някакъв момент да отида в Торино", заяви още германецът.

Финалите на АТП в италианския град започват в неделя, а Зверев планира да участва за Германия и на финалите за Купа "Дейвис" по-късно през ноември, които също ще се проведат в Италия.

Най-добрият германски тенисист е измъчван от контузии от месеци, вариращи от проблеми с гърба и раменете до травма на глезена. Той също така разкри за проблеми с психичното здраве след загубата в първия кръг на "Уимбълдън".