След 6-а победа поред 6 т. аванс на върха за "Левски" - 3:0 в Кърджали

"Левски" продължи позитивния си ход с 6-а победа поред във всички турнири, печелейки категорично с 3:0 гостуването си на "Арда" в 14-ия кръг на Първа лига (5 от успехите са в първенството и 1 за купата на България).

Мустафа Сангаре (19), Майкон (50) и автогол на Емил Виячки (84) се разписаха на стадиона в Кърджали.

Гостите от столицата играха с настроение и пропуснаха по-разгромен резултат след пропуски на Марин Петков, Радослав Кирилов, Акрам Бурас и Гашпер Търдин.

Андре Шиняшики профука най-чистото положение за домакините.

След успеха "Левски" дръпна с 6 точки на върха в класирането пред втория ЦСКА 1948, който обаче има мач по-малко.

С 13 т. "Арда" е 12-и.

В следващия кръг "Левски" приема ЦСКА за вечно дерби на националния стадион. То е на 8 ноември от 15 ч.