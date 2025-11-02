Георги Костадинов: В съблекалнята на "Левски" всеки един е лидер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът на "Левски" Георги Костадинов коментира победата над "Арда" с 3:0 в Кърджали:

"Беше тежък мач. "Арда" е добър отбор с качествени футболисти. Играхме солидно и имахме инициативата през почти целия мач. Адаптирахме се към терена и показахме зряла игра, която заслужаваше трите точки.

"Левски" върви напред. В съблекалнята всяко едно момче е лидер. Младите футболисти показват израстване – не само на терена, но и извън него. Отборът ще продължи да се развива и това ще си проличи с резултатите.

Най-важното е да се подготвим добре за дербито. Излизаме срещу добър отбор, мотивирани сме и искаме да зарадваме феновете с три точки. Нашите привърженици винаги ни карат да изглеждаме като домакини."