ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тунчев: "Левски" ни вкара нелепи голове

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21633382 www.24chasa.bg

Георги Костадинов: В съблекалнята на "Левски" всеки един е лидер

1236
Георги Костадинов преследва Серкан Юсеин. Снимка: Startphoto.bg

Лидерът на "Левски" Георги Костадинов коментира победата над "Арда" с 3:0 в Кърджали:

"Беше тежък мач. "Арда" е добър отбор с качествени футболисти. Играхме солидно и имахме инициативата през почти целия мач. Адаптирахме се към терена и показахме зряла игра, която заслужаваше трите точки.

"Левски" върви напред. В съблекалнята всяко едно момче е лидер. Младите футболисти показват израстване – не само на терена, но и извън него. Отборът ще продължи да се развива и това ще си проличи с резултатите.

Най-важното е да се подготвим добре за дербито. Излизаме срещу добър отбор, мотивирани сме и искаме да зарадваме феновете с три точки. Нашите привърженици винаги ни карат да изглеждаме като домакини."

Георги Костадинов преследва Серкан Юсеин.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета