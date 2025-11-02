Тунчев: "Левски" ни вкара нелепи голове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Треньорът на "Арда" Александър Тунчев коментира загубата от "Левски" с 0:3 в Кърджали:

"Нелепи голове. Като цяло равностоен мач. Ние също допринесохме за този резултат.

Получаваме доста лесни голове от никакви ситуации - от дълги топки. От друга страна, трудно съумяваме да бележим. Ясно е, че не сме в най-добрата си форма, има затормозяване. Ние сами можем да си помогнем вътре, няма кой друг да го направи. Ще си помогнем с победи. Трудна е програмата ни, но зависи от нас.

Играчите са хора. Старая се да не им предаваме напрежението. Лесните голове, които допускаме, ни се отразяват."