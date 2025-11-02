Веласкес: "Левски" трябва да изглежда по най-добрия начин, за да бие ЦСКА

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес остана много доволен от начина, по който играчите му са се нагодили към условията на терена в Кърджали, където столичани биха с 3:0.

„Доволен съм от резултата. В още един мач показахме отношение, каквото трябва. Радвам се за начина, по който играчите се адаптираха към този мач. Това беше двубой, в който трудно се получаваше продължително владеене на топката. Не можехме да правим много последователни подавания между нас. По време на мача обаче се адаптирахме добре към това, което се очакваше. Головете също ни помогнаха да контролираме мача. За мен беше важно как изглеждаме когато притежаваме топката, да усещаме моментите, когато да успокоим темпото и тези, в които да вдигнем оборотите. Играчите го показаха много добре на терена всичко това. Заради всичко това съм изключително доволен от резултата, никога не е лесно да биеш като гост. Отборът показа зрялост и изключително отговорно поведение, каквото изискваше този мач", започна Веласкес.

Той коментира и състоянието на Сула. „Имаше доста здрави директни двубои днес, защото в крайна сметка мачът беше такъв, че го изискваше. Получи се ситуацията, в която се контузи Сула. Още не знаем каква е контузията. Към дадения момент до ден днешен имаме доста късмет относно контузиите. Както казах и на пресконференцията преди този мач, че трябва да имаме късмет, се получи мускулна контузия на Фабиен, която му попречи да бъде с нас. Това определено ни дава големи възможности като щаб. Искрено се надявам да не е нещо сериозно, но още е твърде рано да твърдим каквото и да е", продължи треньорът.

„Честно казано не очаквах да има толкова директни единоборства, защото знаете как изглеждаме ние. Относно противника се опитва повече да изгражда, отколкото да руши играта. Но тези единоборства бяха вследствие на това, че теренът не позволява да има дълга последователност на подаванията и затова се получиха тези здрави влизания. Това говори за зрялост в отбора. Едно е какво си планирал преди мача как да изглеждаш, но по време на мача се появяват различни обстоятелства, които предполагат да отговориш по различен начин. Затова съм доволен как отборът се приспособи към условията. Относно сблъсъка с Христо Янев тези, които играят са футболистите. Няма нищо общо футболистите, които тренира сега в ЦСКА и тези, които е имал в „Ботев" (Враца). Той има цялото ми уважение, но това, на което ще наблегнем при нашите анализи е как играят футболистите им. Ще подходим по най-отговорния начин както всички мачове досега. Изправяме се срещу добър отбор. Трябва да изглеждаме по най-добрия начин, за да постигнем нашата цял – победа", завърши Веласкес.