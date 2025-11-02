Директива на ЕС също с вина за прекратеното дерби в Пловдив

Директивата на ЕС за пластмасовите изделия с еднократна употреба, която бе приета през 2019 г. и влезе в сила от юни 2024 г., също има вина за прекратеното пловдивско дерби в събота.

На запалянковците няма как да им се забрани да пият вода на стадиона, но преди внасяха само и единствено отворени бутилки. Така при замерване на съперник или съдия, докато бутилката лети, се изпразва и не нанася сериозни щети. Сега обаче капачките са закачени и освен че ти влизат в носа, правят от бутилката доста добро оръжие.

Точно с такава бутилка бе ударен вратарят на "Ботев" Даниел Наумов и съдията Драгомир Драганов бе принуден да прекрати двубоя. От "Ботев" твърдят, че медицинските лица на терена са установили комоцио, въпреки че вратарят така и не показа признаци за такова. Напротив, дори след като бе прекратена срещата, намери сила в себе си да се плези на запалянковците. Не бе качен и на линейка, за да бъде откаран за неотложно лечение.

Основната вина за инцидента, разбира се, има запалянкото,

който хвърля бутилката. Сега полицията го издирвала по записите си. Но след това се нареждат още куп длъжностни лица.

На първо място е съдията Драганов. При подобен инцидент той е длъжен да прибере двата отбора в съблекалнята, за да се уталожат страстите. 2 минути преди това той и дежурният делегат Христо Ботев са предупредили двете скамейки, че ако продължават изцепките на запалянковците, ще спрат играта.

Грешката наистина е сериозна, защото това е предписанието на ФИФА за подобни ситуации. Интересното е, че и Христо Ботев не е подсказал на съдията това, след като е един от най-опитните делегати в системата на БФС. Съдийски наблюдател пък бе шефът на комисията Станислав Тодоров, който също не помогна на рефера.

След това идва организацията на двубоя и най-вече охраната. Спокойно можеха да се поставят полицаи пред двете агитки, които да ги респектират. Количеството хвърлени предмети преди, по време на и след инцидента проверката на запалянковците не е била на ниво. Но това е от години.

На трето място идва мудността на българската политика. Промените в закона за спортното хулиганство се работят още от периода 2018-2019 година. От 2021 г.

Красен Кралев и Маноил Манев го внасят в абсолютно всеки парламент,

но никога не остава време за него. Заради това кметът на Пловдив Костадин Димитров призова те да се размърдат.

Реално проектът е и в този парламент, като мина одобрение на вътрешна и спортна комисия. Той бе в дневния ред на заседанието преди три седмици, когато ПП-ДБ не се регистрира и се провали зарали липса на кворум. Сега обещанието е, че в сряда ще бъде гледан, но вече скандалът е налице.

От момента на прекратяването двамата собственици - Христо Крушарски и Илиян Филипов, се замерят един друг и искат наказание за противниковия отбор. Крушарски дори стигна до 100 бона глоба и отнемането на 9 точки на противника, а след двубоя се закани да организира всички срещу "Ботев", за да изпадне отборът.

По-вероятно е обаче "Ботев" да получи служебна победа с 4:0, като всичко зависи от докладите на делегата Христо Ботев и съдията Драгомир Драганов.

Член 24, алинея 9 от Наредбата на първенствата и турнирите гласи: Когато футболната среща е започнала и след това същата бъде прекратена по причина на единия отбор или на негови привърженици, се присъжда служебна загуба при резултат, който се определя, както следва: три гола се прибавят към актива на головете, отбелязани от изрядния отбор до прекратяването на срещата, а отбелязаните голове от неизрядния отбор се зануляват. Неизрядната страна няма право да обжалва наказанието по тази алинея.

Но веднага идва и алинея 10: Ако във футболна среща се установи, че и в двата отбора е допусната нередовност, то се присъжда резултат 0:0 и 0 (нула) точки и за двата отбора. Същата санкция се налага и в случаите, когато футболна среща не се проведе/не завърши по причина на двата участващи отбора.

Сега спортно-техническата комисия на базата на докладите трябва да реши чия е вината. Ако пише, че прекратяването на двубоя е заради удара по главата на вратаря, то служебната победа е за "Ботев". Ако обаче е обяснено, че прекратяването е заради отказа на играчите на "Ботев" да продължат, то може и "Локо" да разчита на 4:0. И третият възможен вариант включва вероятността от алинея 10 да има и анулиране на двубоя.

За последно това се случи на 10 април 1999 г.,

когато Адалберт Зафиров и Ивайло Иванов от ЦСКА бяха пребити от охраната на Георги Илиев на стадиона в Кюстендил. Но след това БФС реши, че и "червените" са отказали да продължат.

Дисциплинарният правилник за подобни инциденти пък гласи: член 37, алинея 4. Хвърляне на предмети по пистата, към терена или трибуните, или между трибуните - преди, по време и след края на срещата:

4) Предметът е паднал на терена и е влязъл в съприкосновение със състезател или длъжностно лице, като е причинил нараняване: 4000 лева и лишаване от домакинство за 1 среща (може да се замени със забрана за игра пред публика).

5) За хвърлени множество предмети, довели до продължително спиране на срещата и прибиране на отборите:

в) с тежки последствия - по 10 000 лева на среща и лишаване от домакинство за 3 срещи.

Може да се приеме, че има и член 37, алинея 9, точка "б": ФК, осуетил умишлено провеждане на футболна среща: 40 хил. лева и преместване на отбора в по-ниско ниво (следващо по низходящ ред) за следващата спортно-състезателна година без право да довърши участието си в настоящата спортно-състезателна година.

Бивш национал решава казуса

Бившият национал Гошо Гинчев е председател на спротно-техническата комисия на БФС, която трябва да реши окончателно казуса с прекратения двубой и по кой член ще направи това.

Заседанието на комисията трябва да е във вторник. В нея влизат още Стефан Иванов (заместник), Иван Иванов, Иван Ангелов, Андрей Александров, Стефан Деевски и Никола Статев.

След това казусът отива в дисциплинарната комисия, оглавявана от вечния Юрий Кучев.

Негов заместник е бившият полицай Минко Брайков, а членове са Ромил Златанов, Георги Георгиев, Илиян Гевгененов, Кирил Гигов и Антон Маринов.

Има и двама резервни членове - Лъчезар Весов и Мартин Тодоров.

Случаят напомня скандала "Ел Мараканасо" през 1989 г.

Една от най-големите измами в историята на футбола е свързана с подобен инцидент, който влезе в историята като "Ел Мараканасо". През септември 1989 година вратарят на националния отбор на Чили Роберто Рохас се направи на ударен от запалянковците на Бразилия и двубоят бе прекратен в 67-ата минута. Двубоят бе от световните квалификации за първенството през 1990 година.

Телевизионните повторения на следващия ден показват, че фойерверкът пада далеч от Рохас. В същото време полицията вече е идентифицирала фена като 24-годишната Розмери Мелио до Насименто.

По време на разследването Рохас си признава, че е скрил остър предмет в ръкавицата си, с който се е наранил и заради това има кръв. Треньорът на Чили Орландо Аравена заповядва на Рохас и лекаря да останат на терена, за да стане скандал.

ФИФА окончателно присъжда резултат 2:0 в полза на Бразилия, изхвърля Чили и от следващите световни квалификации и наказва Рохас. Това е и край на кариерата на вратаря, който по това време е играч и треньор в бразилския "Сао Паулу".