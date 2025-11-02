"Лудогорец" нареди 4 мача без победа в I лига след 0:0 във Варна, вече е на 11 т. от "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Серийният шампион у нас "Лудогорец" (14 титли поред) направи поредна крачка към това да не успее да защити първото си място отново.

Във Варна срещу традиционно трудния си противник "Черно море" разградчани направиха 0:0 в 14-ия кръг на Първа лига под ръководството на временния наставник Тодор Живондов.

Той замести все още неофициално уволнения Руи Мота, но явно не може да вкара живец в представянето (преди 3 дни "орлите" с мъка отстраниха втородивизионния "Черноморец" в турнира за купата пак с треньор Живондов).

След ремито край морето "Лудогорец" e четвърти с 24 точки и съответно изостава на цели 11 от лидера "Левски", макар и да има мач по-малко.

"Черно море" също има 24 т. и е пети.

Равенството означава, че вече 4 кръга тимът от Разград няма победа в Първа лига (3 пъти хикс и 1 загуба).

Във Варна имаше борба, но като цяло кой знае колко чисти положения липсваха, а вратарите Кристиан Томов и Серджо Падт се справиха със задачата да опазят мрежите си.