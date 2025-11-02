Трент: Винаги ще обичам "Ливърпул"

Трент Александър-Арнолд каза, че винаги ще обича "Ливърпул", независимо от това, че ще гостува на "Анфийлд" във вторник. 27-годишният футболист вероятно ще бъде включен в състава на "Реал" (Мадрид) за мача от Шампионската лига между двата тима, след като се възстанови от контузия на подколянното сухожилие.

Жребият осигури на Александър-Арнолд бързо завръщане в клуба от детството му след дълга трансферна сага, в която десният бек беше освиркан от някои фенове на "Ливърпул", след като беше обявено, че ще напусне клуба.

В интервю за Prime Video Sport преди мача, футболистът каза: "Когато жребият беше обявен, мисля, че всички знаеха, че ще се случи, беше писано този мач да дойде", предава БТА.

"Очевидно са топ отбор, така че знаех, че в един момент ще се върна и ще играя срещу "Ливърпул". Това ще се случи толкова скоро. Изпитвам смесени чувства. Мисля, че ще бъде много, много труден мач, но такъв, за който съм много развълнуван", добави той.

Александър-Арнолд каза, че няма да празнува, ако отбележи гол, а относно посрещането, което очаква от домакинските фенове, добави: "По какъв начин да бъда посрещнат е решение на феновете. Винаги ще обичам клуба, винаги ще бъда негов фен. Винаги ще бъда благодарен за възможностите и нещата, които постигнахме заедно - те ще живеят с мен завинаги. Независимо от всичко, чувствата ми към "Ливърпул" няма да се променят. Имам спомени, които ще останат за цял живот и без значение как ме посрещнат, това няма да се промени".