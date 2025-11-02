Холанд поведе "Сити" към победа над "Борнемут", вече има 13 гола

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ерлинг Браут Холанд поведе "Манчестър Сити" към победа у дома над "Борнемут" с 3:1 в 10-ия кръг на Висшата лига.

Норвежкият голов терминатор се разписа 2 пъти (17, 32) след асистенции на Раян Шерки.

Между двете попадение Тайлър Адамс (25) временно бе изравнил за гостите.

В 60-ата мин Нико О'Райли оформи крайното 3:1.

С трите точки тимът на Пеп Гуардиола се изкачи на второ място, като изпревари "Ливърпул" и именно "Борнемут" (19:18 точки), но има 6 по-малко от водача "Арсенал".

В отминалите 10 кръга пък с днешните си попадения Холанд събра 13 гола.