Треньорът на "Лудогорец": Лошото е, че вече изоставаме сериозно от "Левски"

Временният наставник на "Лудогорец" Тодор Живондов коментира нулевото реми срещу "Черно море" във Варна:

„Поздравления и за двата отбора, беше голяма битка, и двата отбора имаха ситуации, но не можаха да ги оползотворят. Нашият вратар се справи отлично в 2 от ситуациите. Знаем си проблемите, въпрос на време е "Лудогорец" да излезе от тях. Колко ще бъде това време, не знам, но не вярвам, да бъде дълго.

В най-скоро време ще изглеждаме по-добре.

Трябва да се казват положителните неща, лошото е, че вече изоставаме сериозно от "Левски" (11 точки), но това не означава, че първенството не е дълго и "Лудогорец" няма да опита да го догоним.

Не смятам, че има напрежение у играчите, по-скоро ни липсват 2-3 поредни победи, за да може отборът да влезе в серия, за да бъде уверен. Днес загубихме важен футболист в лицето на Бърнард Текпетей.

Тепърва ще разберем колко ще отсъства, но със сигурност няма да играе с "Ференцварош" в Лига Европа.

Това е мач от друг турнир, изисква различна подготовка. "Лудогорец" трябва да бъде умен и пресметлив за мача с "Ференцварош"."