С мениджъра, взел Стилиян Петров, "Селтик" би "Рейнджърс" и се класира за финал

Калъм Макгрегър и резервата Калъм Озмънд вкараха двата гола в продължението за успеха на "Селтик" срещу останалия с десет души "Рейнджърс" с 3:1 в полуфинала за купата на лигата на Шотландия.

В този мач Мартин О'Нийл, който навремето привлече Стилиян Петров, се върна начело на "детелините" като временен мениджър след напускането на Брендън Роджърс.

"Селтик" излезе напред в резултата чрез Джони Кени след 25 минути игра, а на халфа на "Рейнджърс" Тели Осгард бе показан директен червен картон заради грубо нарушение срещу Антъни Ралстън (38 мин).

Воденият от новия си германски треньор Дани Рол тим обаче успя да изравни чрез точен удар на капитана Джеймс Таверние от дузпа в 49-ата мин.

Във финала "Селтик" ще срещне "Сейнт Мирън" на 14 декември.