ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на Агенцията по храните Светлозар Патарински...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21634754 www.24chasa.bg

С мениджъра, взел Стилиян Петров, "Селтик" би "Рейнджърс" и се класира за финал

756
Мартин О'Нийл Снимка: Ройтерс

Калъм Макгрегър и резервата Калъм Озмънд вкараха двата гола в продължението за успеха на "Селтик" срещу останалия с десет души "Рейнджърс" с 3:1 в полуфинала за купата на лигата на Шотландия.

В този мач Мартин О'Нийл, който навремето привлече Стилиян Петров, се върна начело на "детелините" като временен мениджър след напускането на Брендън Роджърс.

"Селтик" излезе напред в резултата чрез Джони Кени след 25 минути игра, а на халфа на "Рейнджърс" Тели Осгард бе показан директен червен картон заради грубо нарушение срещу Антъни Ралстън (38 мин).

Воденият от новия си германски треньор Дани Рол тим обаче успя да изравни чрез точен удар на капитана Джеймс Таверние от дузпа в 49-ата мин.

Във финала "Селтик" ще срещне "Сейнт Мирън" на 14 декември.

Мартин О'Нийл Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета