Германец учи мераклиите за най-висок треньорски лиценз у нас

Петер Хибала Снимка: БФС

Германският специалист Петер Хибала бе специален гост лектор в текущия курс за най-високия треньорски лиценз - УЕФА ПРО. Модул 7 от обучението се проведе в град Варна, където курсистите имаха възможност да почерпят знания от експерт с богат международен опит.

Основен акцент в лекциите и практическите сесии на Петер Хибала бяха принципите на контрапресата и играта в дълбочина – ключови елементи в модерния футбол.

Лекторът, който има опит във водещи европейски клубове, представи практически и теоретични аспекти на моменталното възстановяване на владението и бързото преминаване в атака. Чрез видеоанализи и дискусии той демонстрира как високата интензивност и правилното позициониране могат да променят динамиката на мача в полза на отбора.

„Контрапресата не е просто тактически елемент, а философия на мислене – реакция още в първата секунда след загуба на топката," подчерта гост-лекторът.

Посещението на Петер Хибала е част от стратегията на Българската треньорска школа по футбол да осигурява достъп до най-актуалните международни практики и да подпомага развитието на треньорската професия у нас чрез споделяне на опит.

