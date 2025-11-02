ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борис Бекер се разминал с Яник Синер преди 4 г.

Илиан Илиев: Съдията спря наша чиста атака срещу "Лудогорец"

1988
Илиан Илиев Снимка: Startphoto.bg

Наставникът на "Черно море" Илиан Илиев коментира нулевото равенство с "Лудогорец:

"Беше оспорван мача между два отбора, които се борят за местата в челото. Играхме добре като желание. Втората част бе по-добра за нас. Винаги като има смяна на треньор има импулс. Играеха по-атакуващо и ни затрудниха, прескачаха нашата преса на моменти и ни създаваха проблеми. Компенсирахме със сърце. Имаше няколко чисти ситуации, които трябваше да отбележим. Двубоят бе оспорван и с много битки. Съжалявам, че не успяхме да победим, "Лудогорец" също сигурно съжалява.

Не се представихме напълно добре в защита, но трябва да отдадем и заслуженото на атакуващите хора на противника. Съдията не отговаряше на нивото на мача. Трябва да се слагат адекватни арбитри. И ние, и "Лудогорец" сигурно имат претенции към съдията. В световния футбол се фаворизира да има авантаж, а съдията (Венцислав Митрев свири нарушение) спря наша чиста атака. Трябва да показваме повече с топка в крака."

Илиан Илиев

