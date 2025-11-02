Германски здравеняк е съперник на Иван Иванов в Атина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германец е съперник на Иван Иванов в първия кръг в Атина.

17-годишният варненец, шампион при юношите от "Уимбълдън" и US Open и №1 в света, ще направи дебют в основната схема на турнир от календара на АТП, след като получи уайлд карт от Новак Джокович. Рекордьорът по титли от "Големият шлем" премести турнира от Белград в столицата на Гърция.

Иванов трябва да играе със 193-сантиметровия Яник Ханфман, който е бивш №45 в ранглистата. При успех нашият тенисист среща Рейли Опелка (САЩ) или "щастливия губещ" от квалификациите Вит Копжива (Чех).