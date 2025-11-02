ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борис Бекер се разминал с Яник Синер преди 4 г.

Германски здравеняк е съперник на Иван Иванов в Атина

Иван Иванов направи тренировка с бившия шампион в "Големият шлем" Стан Вавринка в Атина.

Германец е съперник на Иван Иванов в първия кръг в Атина. 

17-годишният варненец, шампион при юношите от "Уимбълдън" и US Open и №1 в света, ще направи дебют в основната схема на турнир от календара на АТП, след като получи уайлд карт от Новак Джокович. Рекордьорът по титли от "Големият шлем" премести турнира от Белград в столицата на Гърция.

Иванов трябва да играе със 193-сантиметровия Яник Ханфман, който е бивш №45 в ранглистата. При успех нашият тенисист среща Рейли Опелка (САЩ) или "щастливия губещ" от квалификациите Вит Копжива (Чех). 

