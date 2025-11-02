ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борис Бекер се разминал с Яник Синер преди 4 г.

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21634896 www.24chasa.bg

"Барса" би 3:1 "Елче", въпреки проблемите Ямал игра и се разписа

1424

"Барселона" удари 3:1 "Елче" у дома в 11-ия кръг на Примера дивисион и приближи отново на 5 точки лидера "Реал" (30:25), от когото миналата неделя падна 1:2.

Ламин Ямал (9) и Феран Торес (12) дадоха аванс на шампионите, а Рафа Мир (42) намали. После удари и греда.

Маркъс Рашфорд се разписа за 3:1 в 61-ата мин, за да уталожи страстите.

Въпреки проблемите с хроничната травма в слабините Ямал бе титуляр и игра до 88-ата минута.

Освен това явно вече бившето му гадже Ники Никол обяви, че са се разделили.

Това се случи и преди известно време.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета