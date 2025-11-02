"Барса" би 3:1 "Елче", въпреки проблемите Ямал игра и се разписа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Барселона" удари 3:1 "Елче" у дома в 11-ия кръг на Примера дивисион и приближи отново на 5 точки лидера "Реал" (30:25), от когото миналата неделя падна 1:2.

Ламин Ямал (9) и Феран Торес (12) дадоха аванс на шампионите, а Рафа Мир (42) намали. После удари и греда.

Маркъс Рашфорд се разписа за 3:1 в 61-ата мин, за да уталожи страстите.

Въпреки проблемите с хроничната травма в слабините Ямал бе титуляр и игра до 88-ата минута.

Освен това явно вече бившето му гадже Ники Никол обяви, че са се разделили.

Това се случи и преди известно време.