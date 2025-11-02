Борис Бекер се разминал с Яник Синер преди 4 г.

Германската тенис легенда Борис Бекер разкри, че е бил близо до това да стане треньор на Яник Синер преди почти четири години.

Бекер каза пред италианския всекидневник "Кориере дела Сера", че конкретни разговори са били проведени в началото на 2022-а, но че по това време Бекер е чакал съдебно решение във Великобритания, където е бил осъден на затвор за престъпления, свързани с несъстоятелност, предава БТА.

"Вярно е. Казах на Яник: "Не знам кога ще свърши това. Не мога да се ангажирам", призна Бекер.

Трикратният шампион от "Уимбълдън", който беше треньор на Новак Джокович от 2013 до 2016 година, добави, че е дал на Синер имената на няколко треньори. Сред тях е Дарън Кейхил, който е треньор на италианеца от лятото на 2022 година.

Яник Синер е спечелил четири титли от Големия шлем оттогава, а тази вечер спечели титлата от турнира "Мастърс" в Париж.

Бекер, който в момента живее в Милано, също каза, че не може да се представи да тренира Синер или който и да е друг в бъдеще.

"В различен етап от живота си съм. Семейството ми расте, имам нов бизнес. Вече не искам да пътувам толкова много и може би ролята на треньор би била малко прекалено ограничаваща за мен", каза той.