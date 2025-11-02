ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Алекс Николов с нов силен мач за победа на "Лубе"

Алекс Николов реагира бурно след своя точка. СНИМКА: "ЛУБЕ"

Световният вицешампион от Манила 2025 и топреализатор на мондиала (173 точки) Алекс Николов игра силно за "Лубе" и в 4-ия кръг на италианския волейболен елит.

У дома в Чивитанова тимът на българския посрещач надви 3:1 (25:17, 25:22, 23:25, 25:21) "Чистерна".

Алекс, който в края на месеца ще навърши 22 години, записа 16 точки (3 блока).

С толкова завърши и Матиа Ботоло, като двамата бяха най-резултатни.

За 4-те отминали кръга Николов има 96 точки и е №1 при реализаторите.

Във временното класиране "Лубе" е на трето място с 3 победи, 1 загуба и 10 точки.

Лидер е "Верона" с 4/0/12, а втори е "Перуджа" с 4/0/11.

