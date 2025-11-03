Мони Николов обяви какво е научил на руски (видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Как дела, я хочу пица, спасибо, до свидания.

Това са думите на руски, които българският феномен световния волейбол Мони Николов е научил, откакто е играч на "Локомотив" (Новосибирск).

Разпределителят, който след 3 седмици ще навърши 19 години, пристигна във водения от Пламен Константинов тим от американския "Лонг Бийч" и даде на английски интервю за клубния инстаграм.

"Чувствам се добре. Починах хубаво и сега отново съм мотивиран да играя и да печеля мачове. Трябва да свикна малко с времето тук, но съм сигурен, че няма да има проблем. Сега е добро, но ще става по-лошо.

Топката е различна, не бях я виждал или докосвал преди, но е напълно нормална. След няколко тренировки всичко ще бъде наред.

Арената в Новосибирск е много красива, цветовете са като българското знаме – бяло, зелено и червено. Изключително удобно е да се играе тук. Нямам търпение да изляза пред феновете за следващия мач.

Сега ни предстоят мачове като гости и трябва да се представим също добре", сподели Мони в отговор на питанията.