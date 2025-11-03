Още промени във Формула 1: 2 задължителни спирания в бокса?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правилникът на Формула 1 може да претърпи още промени.

Сред обсъжданите е въвеждането на две задължителни спирания в бокса по време на състезание. Целта на подобно правило би била да се постигне някакво разнообразие в стратегията на отборите.

В сегашната ситуация повечето отбори разчитат на едно посещение на пилотите при механиците за смяна на гуми, защото така е по-сигурно, че няма да има неприятни изненади.

Като евентуално продължение на мярката за два стопа може да бъде и увеличаването на допустимата скорост в алеята пред боксовете, за да се ограничи времето за престой.

Подобна идея не е съвсем нова, тъй като в Гран при на Монако този сезон имаше изискване за поне две спирания за смяна на гуми.

В Катар през 2023 г. пилотите бяха задължени да направят поне три спирания в бокса заради проблемите с гумите, чийто живот беше ограничен до 18 обиколки.

