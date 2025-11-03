400 фигуристи от 34 държави ще участват на турнира "Денкова-Стависки къп" в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близо 400 фигуристи от 34 нации ще участват в тазгодишното издание на международния турнир по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп". Сред заявените са и състезателите от Хонконг, Китай, Мексико, Еквадор, Австрали, Бразилия.

В Зимния дворец на спорта в София надпреварата започва в сряда (5 ноември) с най-малките възрастови групи и ще завърши в неделя (9 ноември).

Най-добрите български фигуристи във всички категории и възрастови групи са заявени за участие. За първи на живо българската публика ще има възможност да види състезание по набиращата все по-голяма популярност дисциплина соло денс.

С интерес се очаква и представянето на юношеската танцова двойка Силвия Лутай и Константин Ткаченко, която се подготвя при Алексей Горшков в Москва. Двамата, както и представящите Италия Мелиса Качова и Иван Морозов, ще са извън класирането, заради продължаващ процес с формалности с документи.

Турнирът започва в 10:00 часа в сряда. Входът за публиката е свободен!