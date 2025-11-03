8 българчета ще играят в турнир в академията на Надал

Осем български таланти ще започнат днес участието си в международните финали от веригата „Kinder+" в „Рафа Надал Академи" в Майорка, Испания. За девети пореден път България участва във веригата „Kinder+".
В календара на БФТ за 2025 година, се проведоха 9 турнира във възрастовата група до 10 г. и 5 турнира във възрастовата група до 12 г. Първите двама от "Мастърс" турнирите при момчетата и момичетата до 10 и 12 г. пък се класираха за международните финали.
Участието на български тенисисти на турнира "Киндер + спорт" е осигурено от Българска федерация по тенис със съдействието на Министерството на младежта и спорта по програмата "Тенисът - Спорт за всички".
Ето българските представители на турнира:
Момчетата до 10 г.: Красимир Ангарски (ТК "Левски", гр.София) и Красимир Мартинов (ТК "Бароко Спорт", гр.София).
Момичетата до 10 г.: Мария Милкова (ТК "Велто", гр.Варна) и Петрея Гугуманова (ТК "Малееви", гр.София).
Момчета до 12 г.: Максим Табаков (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив) и Александър Гендов (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).
Момичетата до 12 г.: Татиана Чушева (ТК "Августа Траяна", гр.Стара Загора) Никол Бюлбюлева (ТК "Макс Про 2020", гр.Пловдив).
Треньори на българчета на турнира са Серафим Грозев и Марсел Радев.