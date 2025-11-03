ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров извън топ 40 на света за първи път от 6 г.

Григор Димитров Снимка: facebook.com/rolexparismasters/

Най-добрият български тенисист Григор Димитров остана извън топ 40 на световната ранглиста за първи път от 25 август 2019-а, когато беше 78-и. 34-годишният хасковец отстъпи с 6 позиции и вече е 44-и.

През миналата седмица той се завърна корта след повече от 3 месеца пауза заради контузия (разкъсан гръден мускул) и записа победа на турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж, но след това се отказа.

Начело на ранглистата се завръща италианецът Яник Синер, който вдигна трофея във френската столица.

Той измести испанеца Карлос Алкарас, а третото място е за Александър Зверев (Германия).

