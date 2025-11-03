Дибала се е контузил при пропуснатата дузпа срещу "Милан"

Нападателят на "Рома" Пауло Дибала не само пропусна дузпа при гостуването на "Милан" загубено с 0:1 като гост в мач от серия "А" но се оказа, че е получил и серизна контузия при изпълнението на наказателния удар от бялата точка.

"Най-лошото нещо не е пропуска, а контузията на Дибала. Сега ще видим колко дълго ще отсъства. Определено няма да играе до паузата за националните отбори. Това е най-голямата загуба за вечерта", каза след срещата в Рим старши тренорът на гостите Джан Пиеро Гасперини.

Единственият гол в мача бе отбелязан в 39-ата минута. Сръбският централен защитник Страхиня Павлович вкара след пас на португалеца Рафаел Леао. В 82-ата минута аржентинецът Дибала имаше шанс да изравни от дузпа, но вратарят Майк Манян спаси.