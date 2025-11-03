ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските борси се повишават

Активиран е бонусът за трансфера на Арда Гюлер от "Фенербахче" в "Реал"

След победата с 4:0 на "Реал" над "Валенсия" в Мадрид от 11-ия кръг на испанската Ла Лига, трансферните бонуси за халфа Арда Гюлер трябва да бъдат активирани, съобщава изданието AS. Мадридският клуб ще трябва да плати на "Фенербахче" още 2 милиона евро.

Мачът срещу Валенсия беше 75-ият за Гюлер с бялата фланелка. Според условията на трансферното споразумение, истанбулският гранд ще получи допълнителен бонус, при достигне на футболиста на този етап от мачове.

Арда Гюлер се присъедини към "Реал" от "Фенербахче" през юли 2023 г. „Белите" платиха общо 26 милиона евро за трансфера на турчина. В 75 мача за клуба Гюлер има 15 гола и 17 асистенции.

