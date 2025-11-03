Треньорът на "Барселона" не е доволен от пропуските на Рашфорд пред гола

Гол на Маркъс Рашфорд помогна на "Барселона" за победата с 3:1 над "Елче" в Ла Лига, но старши треньорът Ханзи Флик заяви, че нападателят все още може да се възползва от повече от възможностите за гол. Английският национал е вкарал 6 гола във всички турнири, откакто премина в "Барса" под наем от "Манчестър Юнайтед" през юли.

"Когато видите шансовете, които има, мисля, че един или два гола повече ще са добре, а също и за него самия", коментира Флик след мача.

Рашфорд също призна, че вземането на решения пред гола от негова страна може да се подобри.

"Просто се опитвам да правя правилните неща на терена. Можех да имам повече асистенции или голове, но понякога решението да стрелям или да подавам беше грешно", каза 28-годишният футболист.