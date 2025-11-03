ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейските борси се повишават

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21637001 www.24chasa.bg

Виктория Томова се изкачи с 2 места в световната ранглиста

1056
Виктория Томова Снимка: БФТенис

Виктория Томова се изкачи с места в световната ранглиста по тенис за жени и вече заема 135-а позиция с 557 точки.

Втората ракета на България при дамите Лиа Каратанчева също напредва и вече е 293-а в подреждането на сингъл с 228 точки в актива си, след като достигна до четвъртфиналите на турнира в Ирапуато (Мексико).

Тя остава първа ракета на страната в класацията на двойки с 463 точки, заемайки 176-а позиция.

Арина Сабаленка от Беларус остава начело в ранглистата на Женската тенис асоциация (УТА) с 9870 точки, следвана от Ига Швьонтек (Полша) с 8195 и Коко Гоф (САЩ) с 6563 точки. 

Виктория Томова Снимка: БФТенис

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета