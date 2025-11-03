"Левски" обяви програмата си преди вечното дерби с ЦСКА в събота

Отборът на "Левски" почива днес, а утре ще проведе открита тренировка от 11:00 часа за привърженици и медии, съобщиха от клуба. След това се очаква "сините" да се готвят при закрити врати за дербито с ЦСКА, което е в събота (8 ноември) на Националния стадион "Васил Левски", като Левски е символичен домакин.
Ето и цялата програма на тима на Хулио Веласкес:
"3 ноември, понеделник:
почивен ден
4 ноември, вторник:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов" – (открита за привържениците и представителите на медиите)
5 ноември, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов"
6 ноември, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов"
7 ноември, петък:
16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов"
8 ноември, събота:
15:00 часа – Левски – ЦСКА-София – Първа лига, 15-ти кръг – Национален стадион „Васил Левски"
* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба", написаха на официалния сайт на клуба.