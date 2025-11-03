"Левски" обяви програмата си преди вечното дерби с ЦСКА в събота

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отборът на "Левски" почива днес, а утре ще проведе открита тренировка от 11:00 часа за привърженици и медии, съобщиха от клуба. След това се очаква "сините" да се готвят при закрити врати за дербито с ЦСКА, което е в събота (8 ноември) на Националния стадион "Васил Левски", като Левски е символичен домакин.

Ето и цялата програма на тима на Хулио Веласкес:

"3 ноември, понеделник:

почивен ден

4 ноември, вторник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов" – (открита за привържениците и представителите на медиите)

5 ноември, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов"

6 ноември, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов"

7 ноември, петък:

16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов"

8 ноември, събота:

15:00 часа – Левски – ЦСКА-София – Първа лига, 15-ти кръг – Национален стадион „Васил Левски"

* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба", написаха на официалния сайт на клуба.