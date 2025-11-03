Венци Стефанов: На хората им омръзна от "Лудогорец"

Президентът на "Славия" Венцеслав Стефанов коментира на пресконференция борбата за титлата.

Лидерът в класирането "Левски" има 35 точки, а ЦСКА 1948 и шампионът "Лудогорец" изостават съответно на 6 и 11 точки, но са с мач по-малко.

"Внимавайте и с ЦСКА 48. Не ги отписвайте. Цветомир Найденов (финансовият благодетел на клуба от Бистрица) не разчита на помощи, но и не помага. Играе честно и това е хубаво. На хората им омръзна от "Лудогорец" (14 титли поред), каза Венци Стефанов.

"Славия" има много млади играчи, но все още не са готови да дърпат отбора напред и нагоре. Те са усмихнати и лъчезарни момчета и са здрав колектив. Пред тях има добро бъдеще. Готови са да влязат в ритъм и да стигнат до младежкия и мъжкия национален отбор. Разговарял съм с повечето от тях. Те обичат клуба, трудно може да ги манипулираш да отидат в друг отбор", сподели още Стефанов.

Той изказа подкрепата си за новия национален селекционер Александър Димитров.