Носителят на "Златната топка" Дембеле готов за непобедения "Байерн"

Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле тренира наравно със съотборниците си от ПСЖ ден преди сблъсъка с "Байерн" в Шампионската лига. Той е утре вечер във френската столица, а германският гранд пристигна в нея след победи и в 15-те си мача във всички турнири от началото на сезона.

Дембеле се възстановяваше от контузия, а в мача срещу Ница", спечелен трудно с 1:0, се появи в игра в последния четвърт част, но отново е почувствал болки.

Днес обаче те не са му попречили да участва в общите натоварвания.

Въпреки това, не се очаква Дембеле да бъде титуляр срещу "Байерн", а евентуално ще влезе като резерва в хода на мача.