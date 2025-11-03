ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Португалец поискал между 3 и 4 млн. евро заплата о...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21638384 www.24chasa.bg

Носителят на "Златната топка" Дембеле готов за непобедения "Байерн"

1356
Усман Дембеле Снимка: Ройтерс

Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле тренира наравно със съотборниците си от ПСЖ ден преди сблъсъка с "Байерн" в Шампионската лига.  Той е утре вечер във френската столица, а германският гранд пристигна в нея след победи и в 15-те си мача във всички турнири от началото на сезона.

Дембеле се възстановяваше от контузия, а в мача срещу Ница", спечелен трудно с 1:0, се появи в игра в последния четвърт част, но отново е почувствал болки.

Днес обаче те не са му попречили да участва в общите натоварвания.

Въпреки това, не се очаква Дембеле да бъде титуляр срещу "Байерн", а евентуално ще влезе като резерва в хода на мача.

Усман Дембеле Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)