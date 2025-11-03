Мъри Стоилов търси нов нападател за "Гьозтепе"

Треньорът на "Гьозтепе" Станимир Стоилов търси усилено нов нападател, който да подсили тима му през зимата.

Пред сайта Sporx.com българският спец обясни, че конкуренцията в отбора трябва да бъде засилена. И не само в атаката, но и на други позиции.

Разбира се, знаем, че конкуренцията в отбора трябва да бъде засилена. Сега искам да спечелим максимален брой точки до Нова година и ще дадем всичко от себе си. А след това ще се постараем да увеличим конкурентноспособността в този отбор. Имаме нужда от хора в средата на терена или по-точно зад гърба на нападателя. Трябва да направим промяна тук, поне през последните 20 минути от мачовете, за да увеличим ритъма на играта и да създадем конкуренция. Трябва да предприемем всички необходими стъпки, за да постигнем това. И сега трябва да работим много усилено, за да намерим този играч или играчи. Защото във футбола и футболните отбори състезателната среда винаги е от решаващо значение. Ако не осигурихме тази конкурентна среда, някои играчи ще започнат да се чувстват твърде комфортно и да се носят по течението. Аз съм треньор, който винаги предпочита играчите да са извън тази зона на комфорт", заяви Стоилов.