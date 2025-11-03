ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Португалец поискал между 3 и 4 млн. евро заплата о...

В "Байерн" не бързат с новия договор на Нойер

1448
СНИМКА: РОЙТЕРС

Германският шампион "Байерн" (Мюнхен) не бърза с преговорите за нов договор с вратаря и дългогодишен капитан на отбора Мануел Нойер.

39-годишният страж е титуляр за баварците от 2011 насам и неговият контракт изтича през лятото на 2026.

"Можем да говорим надълго и нашироко за Мануел Нойер, но не е сега моментът. Фокусирани сме върху представянето ни като отбор. Положението не е по-различно от други случаи с наши футболисти. Не изискваме от него задължително да преговаря сега и ще го оставим да го направи тогава, когато се чувства комфортно", каза изпълнителният директор Ян-Кристиан Дреезен.

"Байерн" е подготвен за варианта да играе без Нойер, за когото има спекулации, че ще прекрати кариерата си. Йоанс Урбих се представяше добре по време на възстановяването на световния шампион, а други опции са преотстъпените Александър Нюбел и Даниел Перетц.

