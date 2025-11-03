НБА глоби с 50 000 долара звезда на "Филаделфия" за неприличен жест

Центърът на "Филаделфия" Джоел Ембийд бе глобен с 50 000 долара от ръководството на НБА за заради неприличен жест.

От Лигата съобщиха, че бившият носител на приза за "Най-полезен играч" е глобен заради начина, по който се е зарадвал при отбелязан кош в първата четвърт в мача с "Бостън" в петък, загубен от "Филаделфия" със 108:109. След отбелязан кош плюс фаул роденият в Камерун американски национал удари с изпънати длани външната част на хълбоците си и придвижи напред таза си. Жестът много напомни на този, с който бе известна професионалната кеч група D-Generation X. Заради същия жест Ембийд е бил глобяван и в миналото.

В социалната мрежа Х обаче Ембийд изрази недоволство от поредната си санкция и попита риторично кога и съдиите в НБА ще бъдат глобявани за същото движение. Жестът, който те правят при фаул в защита, е абсолютно същият, който и Ембийд използва по време на мача с "Бостън" и заради който бе санкциониран.

От НБА все още няма отговор на запитването на играча на "Филаделфия".