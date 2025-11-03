Тодор Живондов води "Лудогорец" и срещу "Ференцварош" в Будапеща

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временният наставник на "Лудогорец" Тодор Живондов ще води 14-кратните шампиони и при гостуването в Будапеща на "Ференцварош" в 4-ия кръг на Лига Европа.

Това става ясно от публикуваната от разградчани програма за гостуването.

Живондов пое отбора след уволнението на Руи Мота, което все още не е оформено официално. С него начело "орлите" трудно биха 3:2 втородивизионния "Черноморец" за купата и направиха 0:0 с "Черно море" във Варна.

"Лудогорец" ще замине за Унгария в сряда (5 ноември) в 11:15 часа с чартърен полет от Варна за Будапеща за четвъртия си мач от основната фаза на Лига Европа срещу "Ференцварош". Срещата предстои в четвъртък (6 ноември) от 21:00 часа местно време (22:00 българско) на стадион "Групама Арена".

В сряда треньорът на шампионите Тодор Живондов и капитанът Антон Недялков ще дадат пресконференция в 18:30 часа, а половин час по-късно - в 19:00 местно време - ще се проведе официалната тренировка на "Лудогорец".

Отборът ще има тренировка в Будапеща в петък сутрин, а полетът за Варна е в 15:00 часа", гласи програмата.