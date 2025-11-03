Всички в ЦСКА на линия за вечното дерби с "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първият тим на ЦСКА ще стартира утре подготовка за вечното дерби срещу "Левски" от 15-ия кръг на Първа професионална лига.

След победата над "Монтана" (3:1) в състава на Христо Янев няма проблеми с контузени футболисти и всички ще продължат пълноценно да се готвят за предстоящия шампионатен сблъсък, съобщават "червените".

В дните до двубоя „армейците" ще се готвят едноразово на клубната база в "Панчарево".

Дербито е на 8 ноември (събота) от 15,00 ч на Националния стадион „Васил Левски". ЦСКА е символичен гост в мача, като за „армейските" фенове са предвидени местата в сектори "В" и "Г".