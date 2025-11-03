ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Португалец поискал между 3 и 4 млн. евро заплата о...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21638885 www.24chasa.bg

Всички в ЦСКА на линия за вечното дерби с "Левски"

1204
Снимка: ЦСКА

Първият тим на ЦСКА ще стартира утре подготовка за вечното дерби срещу "Левски" от 15-ия кръг на Първа професионална лига.

След победата над "Монтана" (3:1) в състава на Христо Янев няма проблеми с контузени футболисти и всички ще продължат пълноценно да се готвят за предстоящия шампионатен сблъсък, съобщават "червените".

В дните до двубоя „армейците" ще се готвят едноразово на клубната база в "Панчарево".

Дербито е на 8 ноември (събота) от 15,00 ч на Националния стадион „Васил Левски". ЦСКА е символичен гост в мача, като за „армейските" фенове са предвидени местата в сектори "В" и "Г".

Снимка: ЦСКА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)