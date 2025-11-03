"Саутхемптън" уволни треньора си

Ръководството на "Саутхемптън" освободи мениджъра Уил Стил само пет месеца след неговото назначаване.

33-годишният роден в Белгия англичанин специалист пое тима през май, след като напусна френския "Ланс", за да се завърне на Острова.

Стил успя да спечели само два от 13 мача в Чемпиъншип през този сезон.

След загубата с 0:2 от "Престън" през изминалата събота "светците" бяха освиркани от собствените си фенове, а поражението свали отбора на 21-о място в класирането.

В официално изявление клубът съобщи, че заедно със Стил напускат Рубен Мартинес, Клеман Льометър и Карл Мартин.

Временен наставник ще бъде треньорът Тонда Екерт, който до този момент е водил отбора на "Саутхемптън" до 21 години.

В Чемпионшип под негово ръководство основата има две победи, шест равенства и пет загуби в лигата, след като миналия сезон изпадна от елита на Англия.

Успехите дойдоха в първия кръг срещу "Рексъм" и в края на септември срещу "Шефилд" (Юнайтед).

В турнира за купата на лигата "светците" елиминираха "Нортхемптън Таун" и "Норич", преди да отпаднат с 1:2 от "Ливърпул".