Почина легендата на италианския футбол Джовани Галеоне

Легендарният треньор Джовани Галеоне почина на 84 години, след като преди това е бил хоспитализиран в Удине, съобщава Football Italia.

Галеоне има забележителна 32-годишна кариера като мениджър, през която води редица италиански клубове, сред които са "Наполи", "Удинезе", "Пескара", "СПАЛ", Кремонезе", "Комо" и "Перуджа".

Последният отбор, които Галеоне е водил е "Удинезе", където се е завърна през 2006 година, преди окнчателно да се оттегли от треньорството през 2013 година.

Той ръководи отбора и в периода между 1994 - 1995, а преди това през 1981 до 1983 е бил наставник на юношеския тим на клуба.

През 1997/98 Галеоне води "Наполи" в Серия А.

Кариерата му е белязана не само от професионални успехи, но и от огромното му влияние върху следващото поколение италиански треньори.

Сред неговите ученици са настоящите наставници на "Милан" и "Рома" - Масимилиано Алегри и Джанпиеро Гасперини.

Алегри, който е играл под ръководството на Галеоне в "Пескара", "Перуджа" и "Наполи", винаги е подчертавал, че именно той е човекът, който го е вдъхновил да стане треньор.

58-годишният специалист впоследствие спечели шест титли в Серия А - една с "Милан" и пет с "Ювентус" и несъмнено се утвърди като един от най-добрите мениджъри в света на футбола.

Гасперини също работи с Галеоне в "Пескара", преди да се превърне в един от иноваторите сред треньорите в Италия.

Под негово ръководство "Аталанта" изживя истински ренесанс - класира се Шампионска лига и спечели трофея от Лига Европа.