Джерард отказа пак на "Спартак" (Москва)

Легендата на "Ливърпул" Стивън Джерард отново е отхвърлил възможността да поеме московския "Спартак".

Според информация на "Спорт-Експрес" представители на клуб от руската столица са се върнали към кандидатурата на английския треньор, с чийто агенти са контактували през август.

Позицията на Джерард обаче не се е променила - той не желае да разглежда варианти за работа в Русия заради международната обстановка.

Последното работно място на бившия английски национал беше саудитският "Ал Итифак", който той ръководи от юли 2023 г. до януари 2025 г.