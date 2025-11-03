ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Португалец поискал между 3 и 4 млн. евро заплата о...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21639013 www.24chasa.bg

Джерард отказа пак на "Спартак" (Москва)

1116
Стивън Джерард Снимка: Ройтерс

Легендата на "Ливърпул" Стивън Джерард отново е отхвърлил възможността да поеме московския "Спартак".

Според информация на "Спорт-Експрес" представители на клуб от руската столица са се върнали към кандидатурата на английския треньор, с чийто агенти са контактували през август.

Позицията на Джерард обаче не се е променила - той не желае да разглежда варианти за работа в Русия заради международната обстановка.

Последното работно място на бившия английски национал беше саудитският "Ал Итифак", който той ръководи от юли 2023 г. до януари 2025 г.

Стивън Джерард Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)